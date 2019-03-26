9 Yavru Kangal Köpeği Hırsızlığı Kamerada

Kaynak: DHA

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, fabrikanın deposunun önündeki Kangal cinsi 9 yavru köpek, maskeli 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı fabrikanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Pamukkale'nin kırsal Akhan Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki, Mustafa Koca'ya (39) ait tekstil fabrikasının önündeki kulübede bulunan 9 Kangal köpeği yavrusu çalındı. Sabah işyerine geldiğinde, 1 aylık olan yavruların çalındığını farkeden Koca, durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde yavru köpeklerin beyaz bir otomobille gelen maskeli 3 kişi tarafından çalındığını belirledi. Şüphelilerden birinin anne köpeğe et verip oyalarken, diğerlerinin yavruları otomobile taşığı, ardından hızla uzaklaştıkları belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanıp, çalınan yavru köpeklerin bulunması için çalışma başlattı.'GÖZÜM GİBİ BAKIYORDUM'Köpeklerini evladı gibi sevidğini belirten Mustafa Koca, "Çalınan yavrular, has kangal köpeğiydi. Değerleri 1000 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Köpeğimi götürenlere sesleniyorum. Ne olursunuz, vicdanınız varsa yavrularımı geri getirin. Onlara gözüm gibi bakıyordum. Fabrikaya sabah geldiğimde her şeyden önce onlarla ilgilenip besliyordum" dedi.- Denizli