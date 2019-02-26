9 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı

Nevşehir
1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahla tehdit ve işyeri dokunulmazlığı ihlal etme suçlarından aranan ve hakkında her iki dosyadan toplamda 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Polis, Nevşehir, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA