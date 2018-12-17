9 Yıl Aradan Sonra Yeni Bir Albüm!

Poll Production by Polat Yağcı etiketi ile piyasaya çıkan ve kendi adını taşıyan albümü 6 şarkıdan oluşuyor.

Albümde iki şarkının sözü ve müziği Emirkan imzasını taşırken; diğer şarkılarda birbirinden değerli müzik adamlarının isimleri yer alıyor.

Ersay Üner, Hakan Altun, Ercan Saatçi, Adnan Fırat gibi isimler sözleri ve

besteleriyle; Erhan Bayrak ve Ümit Köse ise yaptıkları aranjeler ile albümde yer alıyor.

Emirkan, müzik severler'le 18 yıl önce ilk kez buluştuğu 'Mahşere Kadar' şarkısını yeniden yorumlayarak müzikseverlerin beğenisine sundu.

Albümün çıkış parçası olarak 'Kına' şarkısını seçen sanatçı, şarkıya Kemal Başbuğ yönetmenliğin de klip çekti. Klip'de Emirkan'a kızı ve oğlu eşlik etti.