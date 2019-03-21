21 Mart 2019, 10:38
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9 Yıl Önce Aşk Yaşayan Hülya Avşar ve Sadettin Saran, Aynı AVM'de Görüntülendi

Hülya Avşar, 2006-2010 yılları arasında aşk yaşadığı iş adamı Sadettin Saran ile aynı AVM'de birer saat arayla görüntülendi. Bu durum "Eski aşk tekrar mı alevlendi?" sorusuna neden oldu.

Son günlerde Sırp şarkıcı Emina Jahovic'le yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü iş adamı Sadettin Saran, eski sevgilisi Hülya Avşar ile neredeyse pişti oluyordu. 9 yıl önce yollarını ayırma kararı alan Hülya Avşar ve Sadettin Saran, önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi.

"UZUN BİR TOPLANTI YAPTIM"

Bir saat arayla aynı AVM'ye uğrayan ikili, şans eseri karşılaşmadı. Yorgun olduğu fark edilen Avşar, "Hem benim hem de sektör için çok gerekli olduğunu düşündüğüm bir işin içindeyim. Bugün de uzun bir toplantı yaptım, onun için yorgunum" dedi.

MAĞAZALARI DOLAŞTI

Sadettin Saran, Masa Restoran'da arkadaşlarıyla yediği öğle yemeğinin ardından mağazaları dolaştı.

YAPTIĞI YORUMLA ŞAŞIRTMIŞTI

Hülya Avşar ve Sadettin Saran, 2006- 2010 yılları arasında dolu dizgin bir aşk yaşadı. Biten ilişkinin ardından Hülya Avşar, "Bu kez beni terk ettiler. Bir şut, kendime bir anda ne olduğunu anlamadım" yorumunu yapmıştı.

Emina Jahovic, Saadettin Saran, Hülya Avşar, Magazin



YORUMLAR (4)
AHMED: Bunlar hic ahireti dusunmezler mi acaba. . zevk sefa nereye kadar. . .
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  • HERKES SENİN GİBİ Mİ : ahiret olmadığı için yaşıyorlar hayatını herkes senin gibi b3yinsiz mi
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IĞRENÇ: Bizim anadoluda bu duruma aşk demiyorlar..başka bisey diyorlar..iyi bi halt yapiyorlarmis gibi buraya yazmayin lutfen milletin colugu cocugu var..yanlis ornek oluyolar.bu gibi durumlar ozel kalmali..
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TÜRK: hülya avşarın boyu bardak kadar hiç yakışmamışlar bu neeee
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GÜL: Yakışıyorlar be.
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