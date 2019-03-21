9 Yıl Önce Aşk Yaşayan Hülya Avşar ve Sadettin Saran, Aynı AVM'de Görüntülendi

Son günlerde Sırp şarkıcı Emina Jahovic'le yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü iş adamı Sadettin Saran, eski sevgilisi Hülya Avşar ile neredeyse pişti oluyordu. 9 yıl önce yollarını ayırma kararı alan Hülya Avşar ve Sadettin Saran, önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi.

"UZUN BİR TOPLANTI YAPTIM"

Bir saat arayla aynı AVM'ye uğrayan ikili, şans eseri karşılaşmadı. Yorgun olduğu fark edilen Avşar, "Hem benim hem de sektör için çok gerekli olduğunu düşündüğüm bir işin içindeyim. Bugün de uzun bir toplantı yaptım, onun için yorgunum" dedi.

MAĞAZALARI DOLAŞTI

Sadettin Saran, Masa Restoran'da arkadaşlarıyla yediği öğle yemeğinin ardından mağazaları dolaştı.

YAPTIĞI YORUMLA ŞAŞIRTMIŞTI

Hülya Avşar ve Sadettin Saran, 2006- 2010 yılları arasında dolu dizgin bir aşk yaşadı. Biten ilişkinin ardından Hülya Avşar, "Bu kez beni terk ettiler. Bir şut, kendime bir anda ne olduğunu anlamadım" yorumunu yapmıştı.