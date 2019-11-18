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9 yıl önceki cinayeti jandarma çözdü

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde 9 yıl önce cesedi bulunan kadının Z.Ö. olduğu ortaya çıktı.

18.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:489 yıl önceki cinayeti jandarma çözdü

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde 9 yıl önce cesedi bulunan kadının Z.Ö. olduğu ortaya çıktı. İz süren jandarma, R.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, kadını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Haziran 2010 tarihinde Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyünün Akar mevkisinde bulunan kadın cesedinin, Z.Ö.'ye ait olduğunu belirledi. Kadının kimliğinin tespitiyle araştırmalarına hız veren jandarma, Z.Ö.'nün cep telefonunu incelemeye aldı. Yapılan incelemeyle de Z.Ö..'nün sürekli R.Ç. ile görüştüğü belirlendi.

Kısa süreli takibin sonunda R.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. R.Ç. ifadesinde, Z.Ö. ile Konya'dan Afyonkarahisar'a gezmek için geldiklerini, aralarında çıkan tartışmada kadını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine götürülen R.Ç., burada da cinayeti detaylarıyla anlattı.

R.Ç., jandarma ekipleri tarafından işlemleri tamamlanarak, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



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Kaynak: DHA

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