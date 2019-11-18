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9 yıl önceki faili meçhul cinayeti jandarma ekipleri aydınlattı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 9 yıl önce bıçakla öldürülmüş olarak bulunan kadının kimliği ve katil zanlısı jandarma ekiplerince tespit edildi.

18.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:589 yıl önceki faili meçhul cinayeti jandarma ekipleri aydınlattı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 9 yıl önce bıçakla öldürülmüş olarak bulunan kadının kimliği ve katil zanlısı jandarma ekiplerince tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Haziran 2010'da Bolvadin'in Kemerkaya köyü Akar mevkisinde bulunan kadın cesedinin, Z.Ö'ye ait olduğunu belirledi.
Z.Ö'nün cep telefonu kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının sık sık R.Ç. ile görüştüğünü belirledi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan R.Ç, ifadesinde, Z.Ö. ile Konya'dan Afyonkarahisar'a gezmek için geldiklerini, aralarında çıkan tartışmada kadını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.
Olay yerinde tatbikat yaptırılan R.Ç, burada da cinayeti detaylarıyla anlattı.

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Kaynak: AA

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