Haberler » Güncel » '9 yıl sonra aynı heyecan' - Haber

"9 yıl sonra aynı heyecan"

Son dönemin en popüler sanatçılarından Zeynep Bastık, Bostancı Gösteri Merkezi'nde Gergedan Yapım ve Hypers organizasyonuyla muhteşem bir konsere imza attı.

10.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:22

Hem kendi şarkılarını, hem de en sevilen cover'larını seslendiren Bastık, dinleyenleri adeta bir zaman tüneline götürdü. Konsere 'Yol' isimli şarkıyla başlayan Zeynep Bastık, yaklaşık üç saat boyunca sergilediği performansla göz doldurdu. İlk şarkısının hemen ardından sahneye atılan bir buket çiçeğe teşekkür eden sanatçı "Çok heyecanlıyım. Büyük konserlerde uzun cümleler kuramıyorum, titriyorum. Lütfen mazur görün. Buraya ilk çıktığımda Murat Dalkılıç'ın vokalistiydim, hatta solo şarkı bile söylemiştim Rihanna'dan. Kendisinin büyük fanıydım. O zaman 19 yaşındaydım, şimdi aynı heyecanı hissediyorum" dedi.

İlerleyen dakikalarda 'Konserin en sert anına geldik' diyerek seyircilerden cep telefonlarının ışıklarını yakmalarını isteyen Zeynep Bastık, ard arda'Kurşuni Renkler', 'Sen Ağlama' ve 'Git' şarkılarını seslendirdi. Sözlerini kendisinin yazdığı 'Çukur' şarkısına Cuma günü klip çektiklerini ve yakında yayında olacağını müjdeleyen Bastık, 'Bırakman Doğru Mu' şarkısında Tilbe adındaki hayranıyla düet yaptı. Konserin son sürprizi de şarkıyı birlikte seslendirdiği Anıl Piyancı'nın gelişi oldu. Bastık, alkışlarla sahneden ayrıldı.


Zeynep Bastık, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06 Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü - Haber
12:05 Servis minibüsünün ezdiği Suriyeli çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Haber
12:05 MSB: "2 PKK/YPG'li terörist örgütten kaçarak teslim oldu" - Haber
12:03 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi - Haber
12:02 Trafikte "seferberlik" 2019 yılında ölümleri 870 azalttı - Haber
12:01 Başkan Say'dan Müdür Tevke'ye ziyaret - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
09:35 Bir hayvansever, Bursa'da kaybettiği köpeğini dedektif gibi iz sürüp Amerika'da buldu - Haber
04:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle görüştü - Haber
10.12.2019 12:10:31