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90+8'de gelen gole Bakan Albayrak böyle sevindi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Sparta Prag'ı sahasında 90+8. dakikada Novak'ın attığı golle 2-1 yendi ve turu geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

16.08.2019 09:13
90+8'de gelen gole Bakan Albayrak böyle sevindi

Avrupa'daki temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Sparta Prag'ı sahasında 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Maçı statta takip eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bordo-mavililerin 90+8. dakikada Novak ile bulduğu golün ardından yaşadığı sevinç kameralara yansıdı.

TRABZONSPOR ZORLANDI AMA TURU GEÇTİ

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım 2-2'nin rövanşında Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Trabzonspor'un gollerini 11. dakikada Sörloth ve 90+8. dakikada Novak kaydederken Sparta Prag'ın tek golü 78'te Hlozek'ten geldi. Sparta Prag'da Plavsic, 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor'da Nwakaeme 90+6. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

90+8'de gelen gole Bakan Albayrak böyle sevindi

Trabzonspor, Sparta Prag, Avrupa, Spor

YORUMLAR (32)
ADINIZI YAZIN: davutoğlu
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2 1
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ADİL OL: paralar tirabzone
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ŞÜKRETMESİNİ BİLECEKSİN KARDEŞİM: devlet memuruyum ALLAH a şükür geçiniyorum 10 senedir kiradayım arabam yok ve öyle görünüyor ki emekli ikramiyesi ile belki bir ev alırım :) ama bakıyorum arabası olan cebinde son model telefon olup parlıament sigara içen tatile giden tutuşmuş işsizlik ekonomik sıkıntı diyor yapmayın arkadaşlar şükredelim halimize Allah''a şükürler olsun ki vatanımız devletimiz dim dik ayakta
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10 6
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BEN CİDDİYİM: Aynen abi ben birşey demedim ki zaten. Sigara içmem evim yok 20 bin tl lik arabam var kredisini ödüyorum 2 yıl var. Bitecek çok şükür. Allah görüyor. Kötülük için yazmadım ki dün gittin 1 lira dedi kek. Ben gerçek anlamda yazdım 35krş tu 50 krş olsaydı keşke dedim. Otel fiyatları yüksek ev fiyatları yüksek demedim ki. Arkadaşlar özel eğlenceden bahsediyorlar. Durumu musait olan gider de gezer de napalım buna şükür. Durumlar belli amerikanın dönekliği belli. Yanlış anlaşıldıysam kusura bakmayın.
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ADANALI: idda oynamıstır kesin
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6 2
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ABDO: Trabzonlu yedi mi?Yoook. Böyle yapmacık görüntülerle şirin görünemezsiniz.Tencere kaynamıyor artık memlekette.
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47 29
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EVİ ARABASI OLMAYAN KİM KALDI: Tabii tabii memlekette tencere kaynamıyor onun yerine cepleriniz, de en aşağı 5 bin TL''lik son model sistem cep telefonları kaynıyor yapmacıkMIŞŞ keşke siz ve sizin gibilerde o stat, da olsaydınız, da Şehrin Takımına destek verseydiniz ama yok illa ideolojik olacak haaaa peki Ekrem olsaydı bal gibi yerdiniz ama Berat Albayrak''ın ne size nede sizin gibilere şirin gözükme gibi çabası yoktur Ekrem Mensur size daha şirin çünkü aynı kafadansınız tencere kaynamayan memlekette 7 kilometrelik araç kuyruğ
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11 7
KENAN: Allah CC başımızdan eksik etmesin
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14 42
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YENİ: davutoğlu gelecek dertler bitecek
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4 12
YAŞLI: Çocuk işte ne yapsın
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24 14
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