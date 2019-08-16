Avrupa'daki temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Sparta Prag'ı sahasında 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Maçı statta takip eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bordo-mavililerin 90+8. dakikada Novak ile bulduğu golün ardından yaşadığı sevinç kameralara yansıdı.

TRABZONSPOR ZORLANDI AMA TURU GEÇTİ

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım 2-2'nin rövanşında Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Trabzonspor'un gollerini 11. dakikada Sörloth ve 90+8. dakikada Novak kaydederken Sparta Prag'ın tek golü 78'te Hlozek'ten geldi. Sparta Prag'da Plavsic, 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor'da Nwakaeme 90+6. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.