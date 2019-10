90 bin ton üzüm için Isparta'da hasat zamanı

Yıllık 90 bin tonluk rekolte ile üzüm üretiminde Türkiye 'de 11. sırada yer alan Isparta 'da hasat başladı.Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde üretilen 'Gemre' cinsi üzümler, metropol illere gönderilerek market ve manavlarda yerini alırken, 'Cibre' veya 'Cimete' olarak tabir edilenler ise pekmez, sirke ve bestel yapımında kullanılarak, alternatif ürün şeklinde tüketiciye ulaşıyor.Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, tarımsal üretimde elde edilen ürünlerin gelenek ve göreneklerde yapıldığı şekliyle farklı mamuller yapılması gerektiğine dikkat çekerken, Deregümü Köyü halkının hiçbir zaman üretimden vazgeçmediğini kaydeden Muhtar Ali Toprakçı ise, "Çünkü, üretmezsek kayboluruz. Bu yüzden ürettiğimiz için, Milli Ekonomiye ve Milli Bütçeye katkı sağladığımız için çok mutluyuz" dedi.Selçuk: "Üzüm üretiminde Isparta, Türkiye'de 11.sırada"Köydeki üzüm hasadı devam ederken İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri'ne açıklamalarda bulunan Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Isparta ilimiz bir tarım ili. Mayıs ayı dolayında gülle başlayan hasat, lavantayla, hububatla, elmayla, pancarla, kabakla, domatesimizle karanfilimiz derken devam etti. Şimdilerde sezonun sonuna geliyoruz. Artık mevsimin son günlerinde de üzüm hasadındayız, bereketli olsun" dedi."İnşallah, kazasız belasız bir sezon geçer" temennisinde bulunarak sözlerini sürdüren Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Üzümde Türkiye genelinde 11.'ci sıradayız. Yaklaşık 65 bin dönüm alanda, 90 bin ton üzüm üretimimiz oluyor. Çeşitli cinslerimiz var ve üretiliyor. Profesyonel bahçeler kuruluyor, böyle olunca çiftçiliğimiz gelişiyor, insanlarımız üretiyor. Anadolu insanımız çilekeş, amcalarımız, dayılarımız, bacılarımız çalışıyor. Bu üzümlerimiz metropol illerimize, yani Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerimize gidiyor" diye konuştu."Geleneksel damak tadı lezzetlerimiz nesilden nesile aktarılsın"İyi olan üzümlerin marketlere ve pazarlara gönderildiği kaydeden Başkan Selçuk, şöyle devam etti; "Normal dediğimiz, yani hurda diye tabir ettiğimiz üzümlerimizden de pekmezlerimiz, sirkelerimiz ve bestellerimiz oluyor. Üzümlerimiz, çeşitli şekillerde mamule dönüşüyor. Genelde annelerimiz bu işi daha iyi bilir ve yaparlar. Onların da ellerine, yüreklerine sağlık. Bizim analarımız, bacılarımız bu yaptıkları ürünleri çocuklarına öğretsinler ki; bizim çocuklarımız, torunlarımız da bu damak tatlarını unutmasınlar."Başkan Selçuk son olarak, "Üreten çiftçilerimizin emeklerine ve yüreklerine sağlık. Çiftçimiz üretecek, Türkiye kazanacak" şeklinde konuştu.Toprakçı: "İlimizin tarımdaki yarıya yakın üretimi köyümüzde gerçekleşiyor""Isparta'nın, her geçen gün nüfusu artan ve üretimde başı çeken köylerin başında Deregümü Köyü'nün bulunduğunu vurgulayan Muhtar Ali Toprakçı ise, "Nüfusumuz en son sayımlarda 2 bin 100'dü, şu an 3 bini geçen sayımız var. Köyümüzde domates, karanfil, mantar, solucan çiftliği, gül üretimleri var. Deregümü hiçbir zaman üretmekten vazgeçmiyor, çalışkan bir köyümüzdür. 20 Eylül ile 20 Ekim tarihleri arasında eski atalarımızdan kalma Isparta Gemresi cinsi üzümümüzü hasat ediyoruz. Isparta ilimizin tarımdaki yarıya yakın üretimi köyümüzde gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı."Bu sene üzüme rağbet var, fiyat 2 lira bandında seyrediyor"Köyde son dönemde üretilen domates ve karanfilden önce üretim gelirinin büyük bölümünün üzümden oluştuğunu ancak, şimdilerde bu durumun eskiye oranla azaldığını aktaran Muhtar Ali Toprakçı, "Ürettiğimiz ürünleri Türkiye'nin metropol şehirleri olan Konya, Ankara başta olmak üzere, büyük şehirlerimize gönderiyoruz. Çiftçimiz, domates ve karanfil başlamadan önce yüzde 50 kazancını üzümden ve gülden yapmaktaydı. Şu an geri kaldıysa da hala daha devam ettiriyoruz. Isparta ve Deregümü gemresinden bahsetmek istersek, insanın yedikçe iştahını açtıran bir üzümdür. Çekirdeklidir, ince kabukludur ve sağlığa çok faydalı bir üzümümüzdür. Atalarımız, dedelerimiz, babalarımız, annelerimiz bunun bir de cimete dediğimiz hurdasından pekmez üretimi yapıyorlar. Bu da en az Gemre Üzüm geliri kadar girdi sağlıyor. Şu an pekmez sezonu da başladı. Isparta'nın ve belirli illerin pekmez ihtiyacını da buradan karşılıyoruz. Bu yıl tahmin ettiğim kadarıyla 300 ton civarında üzümümüz çıkacak. Fiyatımız şu an 2 lira bandından seyrediyor. Bundan 3, 4 sene önce 1 lira bandından seyrediyordu. Bu sene üzüme rağbet var. Ankara'dan Konya'dan bir istek var, şu an 2 lira bandından devam ediyor" dedi."Gemre üzümden elde ettiğimiz gelir kadar da pekmezden kazanıyoruz"Isparta ve Deregümü Gemresi adıyla bilinen üzümden elde edilen gelire yakın bir miktarın da 'Cibre' veya 'Cimete' olarak tabir edilen hurda üzümden üretilen pekmezden kazanıldığına dikkat çeken Muhtar Ali Toprakçı, "Pekmez, bu yıl henüz daha yapım aşamasında ve fiyat açıklanmadı. Yaklaşık 20, 30 lira bandında olması bekleniyor. Biz, Gemre üzümden elde ettiğimiz gelir kadar da pekmezden gelir elde ediyoruz" diye konuştu."Çünkü, üretmezsek kayboluruz""Deregümü, domateste, karanfilde, gülde, solucan çiftliğinde, mantar çiftliğinde hiçbir zaman üretimden vazgeçmeyen köy halkına muhtar olarak çok teşekkür ediyorum" diyen Muhtar Toprakçı, "Çünkü üretmezsek kayboluruz. Milli ekonomiye can veriyorlar. Bizim ürettiğimiz ürünler, sadece bizim kendi köyümüze bir girdi sağlamıyor. Buradan tutun Ankara'daki, İstanbul'daki hamalına kadar ekmek parası kazanıyor. Domatesimiz, karanfilimiz ihracat olduğu için Almanya'daki kişiye bile ekmek parası oluyor. Bu yüzden ürettiğimiz için, Milli Ekonomiye, Milli Bütçeye katkı sağladığımız için çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi. - ISPARTA