90'ıncı yaş gününde ilk resim sergisini açacak

ANKARA'da ev kadını Vedia Lokman, 8 yıl önce başladığı resim kursunda şimdiye kadar 40 esere imza atarken, ilk sergisini 14 Nisan'da 90'ıncı yaş gününde açacak. Lokman, "Resim yapmanın bana çok katkısı oldu. Yaşamanın zevkini aldım" dedi.

Altındağ ilçesinde oturan, eşini yıllar önce kaybeden 3 çocuk annesi Vedia Lokman, 8 yıl önce kızının isteği üzerine Altındağ Belediyesi bünyesinde yer alan Seyfi Demirsoy Kadınlar Eğitim Kültür Merkezi'nde açılan resim kursuna kayıt yaptırdı. Lokman, burada aldığı eğitimden sonra tek başına resim çizmeye başladı. Haftada 1 gün kursa gitmeye devam eden Vedia Lokman, 40 yağlı boya resim yaptı. Lokman'ın, daha çok doğa, insan ve hayvan üzerine yaptığı çalışmalar beğeni topladı. Lokman, ilk sergisini Altındağ Belediyesi'nin de desteği ile 90'ıncı yaş gününde 14 Nisan'da açacak.

'ÇOK SEVDİM VE YAPABİLDİĞİMİ GÖRDÜM'

Vedia Lokman, uzun süre eşinin rahatsızlığıyla ilgilendiğini, kızının yönlendirmesiyle resim kursuna başladığını anlatarak "Kızıma 'bu yaştan sonra resim kursunu ne yapayım?' dedim. 8 senedir resim kursuna geliyorum. Kursa başladığımda 82 yaşındaydım, şimdi 90. Bu kursu da çok sevdim. Doğayı çok seviyorum. Önceden 'Bob Ross' adlı ressamın televizyondaki programını takip ederdim. O programı çok seviyordum, o ressam resim yaparken, sanki bende resim yapıyormuşum gibi geliyordu. Kursa başladığımda 'yapamam' diye düşünüyordum; ama daha sonra çok sevdim ve yapabildiğimi gördüm. Bu kurslara açtığı için belediyemize çok teşekkür ediyorum" dedi.

'HAYATIM GENÇLEŞTİ'

Kursa başladığı günden bu yana 40 civarında resim yaptığını belirten Lokman, "Arada resimlerimden satış oldu. Şimdi ilk sergimi açacağım. Sergilenecek resimlerim satılırsa memnun olurum, satılmazsa eşe dosta armağan edeceğim. Bu kurslara katılmamın bana çok katkısı oldu. Kendime geldim. Yaşamanın zevkini aldım. Evde otursam ihtiyarlayıp, çökerdim. Kurslara katıldıkça hayatım daha da gençleşti. Benim yaş grubumdakilere sesleniyorum; evde hiç oturmasınlar. Ben evde de oturmuyorum, resim yapıyorum. Kısacası kendimi geliştiriyorum" diye konuştu.