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"90'lar Partisi" ile tarihin seyrinde yolculuğa çıkıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Türkiye Alzheimer Derneği Tarsus Grubu'nun Özel Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla düzenlediği '90'lar Partisi' Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'nde gerçekleşti.

05.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:00
'in ilçesinde Alzheimer Derneği Tarsus Grubu'nun Özel Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla düzenlediği '90'lar Partisi' Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'nde gerçekleşti.

'90'lar Partisi'ne Türkiye Alzheimer Derneği Tarsus Grubu, Özel Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencileri, alzheimer hastası ve hasta yakınları ile birlikte davetliler katıldı.

Nostaljik ve duygusal anların yaşandığı '90'lar Partisi'nde Türkiye Alzheimer Derneği Tarsus Grubu adına konuşma yapan Nazan Şengül Alzheimer Derneği bünyesinde yapılan çalışmaları anlatarak alzheimer hastaları için hasta yakınlarının harici bellek konumunda olduğunu hatırlattı. Alzheimer hastaları geçmişi unuttukça yakınlarının geçmişi bazı anılarla, eşyalarla, fotoğraflarla ve öykülerle hatırlatması gerektiğini söyledi. Bu hatırlatmaların tedavi sürecinde alzheimer hastalarına etkilerinden bahsetti. Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'nin bereketi yaşlıları ve alzheimer hastalarını '90'lar Partisi' ile tarihin seyrinde yolculuğa çıkararak bir nebzede olsa gönüllülerine dokunmak istediklerini belirtti. Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılımcıların 90'lı yıllara ait anılarını anlatma fırsatı bulduğu '90'lar Partisi'nde o döneme ait eşyaların bulunduğu sergi büyük ilgi gördü. Unutulmaya yüz tutmuş eski çocuk oyunlarının çocuk eğitimine ve insan sağlığına faydaları anlatılarak tüm katılımcılarla eski çocuk oyunlarından topaç oynandı. Nostaljik şarkılarla doyasıya eğlenen katılımcılara Türkiye Alzheimer Derneği Tarsus Grubu'nun Özel Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri ile birlikte hazırladığı ikramlar sunuldu. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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