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90'ların dahi çocuğu Selimcan, Atakan Kayalar'la ilgili haberlere sitem etti

90'lı yıllarda güncel konular hakkındaki çıkışlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Selim Sazak, son dönemlerde Atakan Kayalar'ın benzer bir olayla gündeme gelmesi hakkında "Bu 'dahi' fetişini doğru bulmuyorum ve parçası değilim. Siz de olmayın" ifadelerini kullandı.

21.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:43

Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncülerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden 10 yaşındaki Atakan Kayalar gündemine oturdu. Günlerdir hakkında bir çok yapılan Atakan'ın durumu akıllara 90'ların süper çocuğu 'Selimcan'ı getirdi.

SİYASET PROGRAMLARINDA BOY GÖSTERİYORDU

90'lı yıllarda keskin zekası ile dikkat çeken Selim Sazak, tartışma programlarında kendisinden beklenmeyen fikirlerini akıcı bir şekilde dile getiriyordu.

TWITTER'DAN SİTEM ETTİ: DAHA BÜYÜK MESELELERİMİZ VAR

Filozof Atakan'ın sosyal medyada gördüğü ilgi sonrası TV'lerin peşine düştüğü Selim Sazak Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yıllardır Washington Post, Foreign Affairs ve Foreign Policy'de onlarca defa yazdım. 4-5 uluslararası akademik ödülüm, kendi adımla 100'ün üzerinde yazım, raporum, yayınım var. Bu zamanda bir kez aramayan 'büyük' TV'ler şimdi 'süper çocuk' magazini için telefonumu aşındırıyor. Böyle bir magazinle ilgilenmiyorum. Hiç ilgilenmedim. Yıllardır beni tanıyıp 'o çocuk sen miydin ya?' yazanlar var, görüyorsunuz. Bu 'dahi' fetişini doğru bulmuyorum ve parçası değilim. Siz de olmayın. Konuşacak daha büyük meselelerimiz var" ifadelerini kullandı.

İşte Selim Sazak'ın o paylaşımları;

90'ların dahi çocuğu Selimcan, Atakan Kayalar'la ilgili haberlere sitem etti

Atakan Kayalar, Türkiye, Selim, Yaşam, Güncel


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