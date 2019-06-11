90'ların ruhunu taşıyan  ''İmkansız'' her yerde yayında!

Kendi bestesi olan İmkansız adlı eseri , klibini çekerek şarkısını taçlandırdı. Doksanlar kokan ''İmkansız'' adlı parçası, dinleyicden tam not almaya devam ediyor!

Sözü ve müziği kendisine ait olan 20'den fazla bestesi olan sanatçı, çok uzun zamandır söz yazdığını ifade ediyor.

Müzik yolculuğuna hobi olarak başlayan ''Gülsoy''müziğinin karşılığını aldıkça müziğe olan ilgisi arttı. Şarkılarında daha çok aşkı anlatıyor. Duygular yaşandıkça, kalemime yansıyor diyen sanatçı, bestelerinin kendi yaşamından beslendiğini ifade ederken, müziğinin deetkilendiğinokta olarak kendisini görüyor.

Şarkılarımın Ruhu 90'lı Yıllara Ait!

Elektronik müziğinin son zamanlarda popüler olduğunu dönemdeyiz diyen sanatçı, kendi şarkılarının 90'lar ruhunu kaybetmemesi için sıcak samimi eserler üretmeye devam ediyor. Sanatçı Serkan Gülsoy:'' 2000 yıllarda olmamıza rağmen 90'lar şarkılarının tadı bir başkadır , hala akılda kalıcılığını korur .Bende bu ruhtan çok çıkmak istemiyorum ''dedi.

''Dönemin Müziği Fast Food Ürünlerine Benziyor!''

İnternet çağında yoğun yaşadığımızı ifade eden sanatçı,Müzik dünyası da mecburen bu çağa adapte olmak zorunda. Bütün müzisyenler şarkılarını bir şekilde dinleyicilerine ulaştırabiliyor bu sayede gerçekten müthiş birşey. Fakat bu durum bir yandan da sahte izlenmelerin yanında dezavantaja dönüşüyor.Bu dönemde müzik piyasasını fast-food ürünlerine benzetiyorum. Şarkılar çok hızlı bir şekilde üretilip hızlı bir şekilde tüketiliyor.diyerekifade etti.

Kaynak: Bültenler