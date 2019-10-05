Haberler » Magazin » Haber

90'lı yıllara damga vuran Mezdeke grubu Elmira adıyla geri dönüyor

90'lı yıllarda fırtına gibi esen gurup Mezdeke, Elmira adını verdikleri yeni grupla dans pistlerine geri dönüyor.

05.10.2019 11:01

90'lı yıllarda hayatımıza giren ve biranda ülkenin en çok dikkat çeken, oryantal dans tarihine damga vuran Mezdeke grubu Elmira adıyla geri döndü.

SAHNEYE ÇIKIYOR

Mezdeke efsanesinin kurucusu olan dans eğitmeni Fatoş Çinkitaş'ın yeniden hayata geçirdiği grup, ilk kez 5 Ekim akşamı Günay'da Bülent Ersoy'un sahnesinde seyirci karşısına çıkacak. Üç yıl önce dağılan eski grubun üyelerinden Dilek Maltepe, kuruluşuna öncülük ettiği Elmira'nın 3 genç dansçısının eğitimini de üstlendi.Maltepe, dans eğitmenliği yapmaya devam ediyor.

GRUBUN BİR ÜYESİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Alıştığımız dansöz ya da oryantal kıyafetlerden farklı olarak taktıkları peçeyle dikkat çeken Mezdeke projesinin mimarlarından biri olan dönemin efsane dansçısı Tolgahan'ın fikriydi. 90'lı yıllarda bir anda yıldızları parlayan guruptan Aynur Kanbur, bundan 3,5 yıl önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından evinde öldürüldü. Ancak Kanbur'un katili hala bulunamadı.

Aynur Kanbur
90'lı yıllara damga vuran Mezdeke grubu Elmira adıyla geri dönüyor

Bülent Ersoy, Maltepe, Magazin

YORUMLAR(7)
TONŞAHAN:Mezdeke eskidi, Mazbata yapsınlar, tesislerde çok tutar.
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
DEDE:aynı araplara benziyorsunuz onlarda böyle oynar
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
REZİL:Milleti perişan ettiniz ALLAH ta sizi mahşer gùnù rezil etsin.
Yayından Kaldır
8 5
Cevap yaz
SVD ÇL:niye mesela.
Yayından Kaldır
0 0
ASABİ:SU DAN SEBEPLERLE ONUNLA UĞRAŞMAYIN BU MİLLET ONU SİZE YEDİRMEZ BEN BİLE SUYU DEĞİŞTİRDİM HAMİDİYE GÜZELMİŞ
Yayından Kaldır
3 2
Son Dakika Magazin Haberleri
12:57 Kıvanç Tatlıtuğ, dil eğitimi için Amerika'ya gidiyor
12:48 Retrobüs İzmitlileri geçmişe götürdü
12:47 Aslı enver, kadınlara sıkı durmanın sırrını verdi
11:01 90'lı yıllara damga vuran Mezdeke grubu Elmira adıyla geri dönüyor
10:21 Aslı Enver'den DeFacto için yeni reklam filmi
08:46 Şahin'in Kartal ziyareti
07:21 Oyuncu Hande Erçel, mini etekli pozuyla takipçilerinden tam not aldı