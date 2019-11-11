Haberler » Güncel » 90'lık nine fidanı toprakla buluşturdu - Haber

90'lık nine fidanı toprakla buluşturdu

'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Adıyamanlı 90 yaşındaki Leyla Şaraldı, fidanları toprakla buluşturdu.

11.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:3290'lık nine fidanı toprakla buluşturdu
'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Adıyamanlı 90 yaşındaki Leyla Şaraldı, fidanları toprakla buluşturdu.

'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ülke bırakmak adına yapılan fidan dikimleri Adıyaman'da da gerçekleştirildi. Adıyaman'da, toplam 175 bin fidan dikilirken merkeze bağlı Toptepe köyünde fidan dikim alanına gelen 90 yaşındaki Leyla Şaraldı, eline aldığı kazma ile çukurlar kazarak fidan dikti. Fidan dikiminde kimseden yardım almayarak fidan diken 90'lık nine, enerjisiyle herkesin dikkatini üzerine çekti. Adıyaman Orman İsletme Müdürü Mehmet Harbi ve kurum personelleri, Leyla nineyi bir an olsun yalnız bırakmayarak yakından ilgilendi.

Fidanları tek tek kendi elleriyle toprakla buluşturan Leyla Şaraldı, fidanlara can suyu vermeyi de ihmal etmedi. Türk Silahlı Kuvvetlerine dualar eden 90'lık nine Leyla Şaraldı, "Ben fidan dikmeye geldim. Herkes ağaç diksin. Sevabı çok, iyi olur. Bende 90 yaşındayım geldim ve ağaç diktim. Hayırlı olsun. Bütün askerlerimize güç kuvvet versin, Allah muhafaza etsin. Allah düşmana, zalime fırsat vermesin" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:12 Türkiye ile Kazakistan arasında 3 anlaşma imzalandı
18:07 Çorlu'dan kardeş Kumanova'ya 500. yıl ziyareti
18:12 Emlak Konut GYO, İstanbul Finans Merkezi kapsamında 3 sözleşme imzaladı
18:12 Kamışlı'da patlama: 5 ölü, 25 yaralı
18:12 Ağrı'da yapılacak fizik tedavi hastanesinin temeli atıldı
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:14:25