90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki ışıklandırmayla koronavirüs uyarısı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolapla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların evlerinde kalması yönünde uyarı yapıldı.
19.03.2020 22:29 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:30
Antalya 'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolapla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların evlerinde kalması yönünde uyarı yapıldı.
Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan ve üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği dönme dolaba kırmızı zemin üzerine beyaz renkle, "Evde kal Türkiye " ışıklandırması yapıldı.
Akşam saatlerinden itibaren sürekli gösterilen uyarı vatandaşların da dikkatini çekti.
Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan ve üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği dönme dolaba kırmızı zemin üzerine beyaz renkle, "Evde kal Türkiye " ışıklandırması yapıldı.
Akşam saatlerinden itibaren sürekli gösterilen uyarı vatandaşların da dikkatini çekti.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki ışıklandırmayla koronavirüs uyarısı
Etiketler : Atatürk Bulvarı, Konyaaltı, Türkiye, Antalya, Güncel