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90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki ışıklandırmayla koronavirüs uyarısı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolapla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların evlerinde kalması yönünde uyarı yapıldı.

19.03.2020 22:29 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:30
Antalya 'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolapla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların evlerinde kalması yönünde uyarı yapıldı.
Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan ve üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği dönme dolaba kırmızı zemin üzerine beyaz renkle, "Evde kal Türkiye " ışıklandırması yapıldı.
Akşam saatlerinden itibaren sürekli gösterilen uyarı vatandaşların da dikkatini çekti.
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90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki ışıklandırmayla koronavirüs uyarısı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki ışıklandırmayla koronavirüs uyarısı
Etiketler : Atatürk Bulvarı, Konyaaltı, Türkiye, Antalya, Güncel

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