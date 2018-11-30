90 Porsche Çalışanından Darüşşafaka'ya Anlamlı Destek

30 Kasım 2018 Cuma 14:08



30 Kasım 2018 Cuma 14:08

– Türk ve Alman 90 üst düzey Porsche çalışanı, anne ve babası hayatta olmayan çocukların eğitim gördüğü Darüşşafaka'ya bağışta bulundu.Türkiye ve Almanya arasındaki dostluk ilişkisini pekiştirmek amacıyla Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück ile dünya şampiyonu Türk boksör Fırat Arslan arasında 24 Kasım'da düzenlenen gösteri maçını izlemek için gelen 90 üst düzey Porsche çalışanı, Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimi için destek verdi.Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'nun öncülüğünde düzenlenen gösteri maçının gelirinin kimsesiz çocuklar için kullanılacağını öğrenen Türk ve Almanlardan oluşan Porsche üst düzey çalışanları, kendi aralarında para toplayarak yardıma destek oldu. Orka Holding İcra Kurulu Üyesi Ahu Orakçıoğlu da toplanan parayı Porsche yöneticileri adına Darüşşafaka'ya bağışladı."Çok doğru bir adrese geldi"Orka Holding İcra Kurulu Üyesi Ahu Orakçıoğlu da toplanan parayı Porsche çalışanları adına, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş'a takdim etti.Annesi ve babası olmayan Uwe Hück'ün yetiştirme yurdunda büyüdükten sonra Almanya'nın önemli şirketlerinden Porsche Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar adar yükseldiğini belirten Orakçıoğlu, bu yüzden Porsche yöneticilerinin yaptığı katkının daha bir anlam ifade ettiğini belirtti ve ekledi:"Bu zarfın içinde sadece para değil, Porsche çalışanlarının emeği, alın teri ve sevgileri var. Bu zarfı size vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Çok doğru bir adrese de geldiğine inanıyorum."Talha Çamaş da yaptığı konuşmada, yurtdışında yaşayan Türklerden zaman zaman bağış aldıklarını, ancak ilk defa Porsche gibi bir yabancı şirketin kendilerine destek olduğunu söyledi. Çamaş, "Akıl teri, alın teri ve sevgi dolu olan bu bağışı Darüşşafaka'da okuyan bin çocuk adına almaktan mutluluk duyuyorum. Çocuklarımıza gelecek armağan ediyorsunuz" şeklinde konuştu. (Fotoğraflı) - İstanbul