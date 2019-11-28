Haberler » Güncel » 90 Suriyeli ülkesine uğurlandı - Haber

90 Suriyeli ülkesine uğurlandı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 90 Suriyeli, Esenyurt Belediyesince düzenlenen törenle ülkelerine uğurlandı.

28.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:2890 Suriyeli ülkesine uğurlandı
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak 'ye sığınan 90 Suriyeli, Belediyesince düzenlenen törenle ülkelerine uğurlandı.
Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri devam ediyor.
Eski Esenyurt Belediye binası önünde kendileri için hazırlanan 2 otobüs ve 1 midibüse binen 90 Suriyeli, Hatay ve 'teki sınır kapılarına gitmek üzere yola çıktı.
Ülkelerine gönüllü olarak giden Suriyeliler, 5 yıl içinde Türkiye'ye geri dönemeyecek.
Uğurlama törenine katılan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, Esenyurt Belediyesi ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü projede 2018'den itibaren yaklaşık 7 bin Suriye vatandaşının gönüllülük esasına göre ülkesine geri gönderildiğini söyledi.
Şimşek, 1 Nisan'dan beri proje dahilinde 2 bin kişinin ülkesine gönderildiğini belirterek, "Suriye vatandaşları Cilvegözü ve Yayladağı ile Kilis'in Öncüpınar sınır kapılarındaki kamplara teslim edilmektedir. Tamamen kendi istekleri ve gönüllülük esasına göre gönderilmektedir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Süreç bundan sonra da devam edecektir." diye konuştu.

Esenyurt, Türkiye, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:39 İzmir'de yüksek yapı tartışması; Kadifekale'den bile yüksek olacak
12:34 Geleceğin Radyolojisi Platformu'nda radyolojinin bugünü ve geleceği konuşuldu
12:34 Hendek'te, 'Çocuk sağlığı ve hastalıkları' konulu söyleşi düzenledi
12:33 50 yaşında ticarete atıldı, siparişlere yetişemiyor
12:33 Tosya Kaymakamı mezun olduğu üniversitede konferans verdi
12:02 Beren Saat'in canlandırdığı Atiye dizisinden ilk fotoğraf ve fragman yayınlandı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:27 Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Alevi ailenin duvarına "Defol" yazılmasına tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
09:15 Seri katille ilgili flaş iddia! Ölümlerin sayısı 14'ü bulabilir
28.11.2019 12:40:43