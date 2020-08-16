90 top kumaş çaldı, şüphe üzerine yakalandı

Gaziosmanpaşa'da bir iş yeri önünde 90 top kumaşla duran şüpheli şahıs, hırsızlık zanlısı çıktı. Polis tarafından yakalanan şahsın, kumaşları Esenler'den çaldığı belirlendi.

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde polis ekipleri kapalı bir iş yeri önünde duran bir şahsı şüphe üzerine incelmeye aldı. Yanında 90 adet top kumaş, 1 adet seyyar kablo ve 2 adet spiral aparatı bulunan Ömer N. (21) isimli şahıs ve tekstil malzemelerini muhafaza altına alan ekipler, şahıs hakkında detaylı bir çalışma yaptı.

Yapılan incelemede şahsın bahse konu malzemeleri Esenler ilçesinde bulunan bir iş yerinden hırsızlık sonucu aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ömer N. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL