90 Yaşında Mesleğini Sürdürüyor

Kaynak: AA

Ladik'te 90 yaşındaki Bekir Kiper, ilerleyen yaşına rağmen mesleği olan terziliği sürdürüyor.Çıraklık ve kalfalıkta geçirdiği süreyle 75 yıldır terzilik yapan Kiper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı sürece mesleğini yapmaya devam edeceğini söyledi.En önemli sorunlarının çırak bulamamak olduğunu belirten Kiper, "Terzilik mesleğine eskiden çok ilgi vardı. Birçokları terzi olabilmek için çırak girebileceği yer bulamıyordu. Geçerli bir meslekti. Kazancıda iyiydi. Bu işle 4 çocuk yetiştirdim." dedi.Günümüzde vatandaşların ucuz olması nedeniyle genelde hazır giyimi tercih ettiğini anlatan Kiper, "Kahvehane alışkanlığım olmadığından her gün dükkanımı açıyor ve yaşıtlarımla oturuyor, çay demleyip, vakit geçiriyorum. İsteyen olursa takım elbise, pantolon dikiyor, tamirat işleri yapıyorum." diye konuştu.Kiper, terzi olmak üzere yanına gelecek çırağa kalfa olmasının ardından iş yerini ücretsiz devredeceğini kaydetti.