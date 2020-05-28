90 yaşındaki adam çıkan yangından feci şekilde can verdi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan ev yangınında 90 yaşındaki bir adam feci şekilde can verdi.

90 yaşındaki adam çıkan yangından feci şekilde can verdi
28.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:53
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan ev yangınında 90 yaşındaki bir adam feci şekilde can verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yanındaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay Acıpayam ilçesi Bademli Mahallesinde meydana geldi. Osman Akın (90) isimli yaşlı adamın yaşadığı evden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederken bir yandan da içerde bulunan Akın'ı çıkarmak için uğraş verdi. Ekipler kısa süren çalışmanın ardından Akın'ın evdeki cansız bedenine ulaştı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olayın ardından itfaiye ekipleri tarafından bulunan Akın'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Acıpayam, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Haber

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