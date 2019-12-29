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90 yaşındaki kadın 2 katlı evini hastaneye bağışladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Kadirye Tekerlekli, 2 katlı evini devlet hastanesine hibe etti.

29.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:17
'nın ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Kadirye Tekerlekli, 2 katlı evini devlet hastanesine hibe etti.
Hacı Hamza Mahallesi'nde ikamet eden Kadirye Tekerlekli, 20 yıl önce eşi Hüseyin Tekerlekli'yi kaybetti. O tarihten bu yana tek başına yaşayan Tekerlekli'yi komşuları yalnız bırakmadı.
Kadirye Tekerlekli, eşinden yadigar ve her köşesinde anılarını yaşattığı 2 katlı bahçeli evini, çocukları bulunmadığı için vefatı sonrası hastanenin ihtiyaçları için kullanımına sunulmak üzere bağış yaptı.
Kadirye Tekerlekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evini hastaneye bağışladığı için mutlu olduğunu söyledi.
Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Karakuş ile hastane yönetiminin zaman zaman kendisini evinde ziyaret edip yakından ilgilendiğini dile getiren Tekerlekli, "Çocuğum olmadığı için evi hastaneye bağışladım. Rahmetli eşim de aynı düşüncedeydi. Ben vefat ettikten sonra bu ev hastanemizin olacak. Helalühoş olsun. Rabb'im herkese şifa versin." diye konuştu.
Başhekim Karakuş ise hayırsever Demirci halkının zaman zaman hastaneye tıbbi cihaz desteğinde bulunduğunu hatırlattı.
Kadirye Tekerlekli'nin evini hastaneye bağışlayarak örnek olduğunu dile getiren Karakuş, şöyle konuştu:
"Kendisine Allah'tan uzun ömürler diliyoruz. Kadirye teyzemiz vefat ettikten sonra bu ev hastalarımıza şifa noktasında kullanılacak. Teyzemizin sağlık durumuyla da yakından ilgileniyoruz, rutin kontrollerini hastanemizde yaptırıyoruz."
Demirci Belediye Başkanı Selami ise Kadirye Tekerlekli'nin büyük bir kadirşinaslık örneği gösterdiğini dile getirdi.
Selçuk, "Kadirye teyzenin sağlığı ve bakımı noktasında kendisine yardımcı oluyoruz. İnşallah kendisinden sonra gelenlere de örnek olur ve milletimiz bu özelliğini her daim muhafaza eder." ifadelerini kullandı.
90 yaşındaki kadın 2 katlı evini hastaneye bağışladı

Demirci, Selçuk, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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