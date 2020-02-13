Haberler » Güncel » 900 kiloluk kızgın boğa trafiği birbirine kattı - Haber

900 kiloluk kızgın boğa trafiği birbirine kattı

Erzurum'da sahibinin elinden kaçan 900 kiloluk boğa trafiği birbirine kattı.

13.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:42
'da sahibinin elinden kaçan 900 kiloluk boğa trafiği birbirine kattı.
Erzurum'un ilçesinde kesimhaneye götürülmek üzere kamyonete yüklenmeye çalışılan yaklaşık bir tonluk boğa sahibinin elinden kaçarak Erzurum'un en işlek yollarından birisi olan D-260 karayoluna çıktı. Yola çıkan boğa panikleyerek araçların arasında sağa sola çarparak kaçtı.
Boğanın sahibi Necmi Bulut kızgın boğayı yakalamak için uzun süre uğraş verse de boğayı durdurmayı başaramadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri boğaya uyuşturucu iğne yaptı.
İğnenin etkisiyle yorulan boğayı sahibi üniversite kavşağında yakalamayı başardı. Ardından kızgın boğa, kamyonete yüklenerek kesimhaneye götürüldü.
(Sefa Tetik/İHA)
900 kiloluk kızgın boğa trafiği birbirine kattı

Aziziye, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:00  Seçil Gür kimdir? Seçil Gür kaç yaşında, nereli?
09:35  Cuma mesajları 2020 - En anlamlı Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları ve hadisli Cuma mesajları
08:48  Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere mesleği ne?
08:46  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 13 Şubat 2020 Milli Piyango
08:41  Şans Topu çekilişi sonuçları 12 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 974. hafta sonucu
13.02.2020 10:40:28