91. Akademi Ödülü'nden Bol Ödülle Dönen Bohemian Rhapsody Filminin Konusu Nedir?

2019 Akademi Ödülleri, Los Angeles'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Rhapsody filmi 91. Akademi Ödülleri'nde en çok ödül alan yapım oldu. Bu gelişmenin ardından Bohemian Rhapsody'nin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Peki, Bohemian Rhapsody filminin oyuncuları kimler? En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Ses Kurgusu ve En İyi Ses Miksajı dallarında ödülleri kazandı. İşte, Bohemian Rhapsody filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

FİLMİN KONUSU

Rami Malek'in ünlü müzisyen Freddy Mercury'ye hayat verdiği "Bohemian Rhapsody", 60'lı yılların sonunda Londra'da kurulan ve tüm zamanların en efsanevi gruplarından birine dönüşen Queen'in solisti Freddie Mercury'yi ve Mercury'nin liderlik ettiği grubun "Live Aid" konserine kadar ilerleyen sürecini ele alıyor. Bohemian Rhapsody, Queen grubuna, müziklerine, klişelere meydan okuyan ve kuralları yıkarak dünyanın en sevilen sanatçılarından biri haline gelen ikonik solistlerine bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Film, simgeleşmiş şarkıları ve devrimci sesiyle grubun meteorik yükselişine, Mercury'nin yaşam tarzının kontrolden çıkması ile çıkan iç çatışmaya ve yaşamını tehdit eden hastalığına rağmen Mercury'nin rock müzik tarihinin en büyük performanslarından birinde gruba liderlik ettiği Live Aid konserinin arifesinde muzaffer birleşme sürecine yayılıyor. Bu süreçte de, her zaman bir aile gibi olan ve günümüzde dışlanmışlara, hayalperestlere ve müzikseverlere ilham vermeye devam eden bir grubun mirasını süslüyor.

BOHEMIAN RHAPSODY OYUNCULARI

Rami Malek'e başrolde, Joseph Mazzello, Ben Hardy, Lucy Boynton, Mike Myers, Aidan Gillen, Gwilym Lee, Tom Hollander, Allen Leech ve Aaron McCusker'in eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Bryan Singer ve Dexter Fletcher yaptı.