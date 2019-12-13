91. Alt Güvenlik Komite toplantısı düzenlendi

Türkiye
Cumhuriyeti heyeti ile Maku Fermandarı Hüseyin Abbasi başkanlığındaki İran
heyeti, Maku Valiliği toplantı salonunda bir araya geldi.
İki ülke sınırları arasındaki güvenlik konularının görüşüldüğü 91. Alt Güvenlik Komite toplantısına, Iğdır
Valisi Enver Ünlü, Ağrı
Valisi Süleyman Elban, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Iğdır İl Emniyet Müdür Hüseyin Göllüce, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile İranlı mevkidaşları katıldı.
Düzenlenen toplantıda, iki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konuları görüşüldü. - IĞDIR