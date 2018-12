91. Oscar Ödül Törenini ABD'li Oyuncu Kevin Hart Sunacak

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:43



LOS ABD 'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek 91. Oscar ödül töreninin sunuculuğunu ABD'li oyuncu ve komedyen Kevin Hart yapacak.Hart, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, uzun zamandır hayalini kurduğu Oscar ödül töreninin sunucusu olarak seçildiğini duyurdu.Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Hart'ın aileye katılmasından memnuniyet duyulduğu" belirtildi.2019 Oscar ödülleri, 24 Şubat'ta ABC kanalında canlı yayınlanacak ödül töreninde sahiplerini bulacak.Hart, "Ride Along (Zor Biraderler)", "Jumanji: Welcome to the Jungle (Jumanji: Vahşi Orman)" ve "Night School (Akşam Okulu)" filmleriyle üne kavuşmuştu.