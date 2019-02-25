2019 Oscar Töreninde En İyi En İyi Orijinal Senaryo Ödülünü Green Book Aldı!

Dünyanın en saygın sinema ödüllerinden biri sayılan Oscar, 2019 yılında 91. kez olarak gerçekleşti ve tüm ödüller sahiplerini buldu. İlklerin ve şaşırtıcı anların yaşandığı törende Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Roma, A Star Is Born, Vice filmelerinin aday olduğu yarışta En İyi Orijinal Senaryo Ödülü'nü dram ve biyografik türündeki Green Book (Yeşil Rehber) kazandı.

GREEN BOOK (YEŞİL REHBER) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yeşil Rehber, ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun şoförü olarak çalışan Tony'nin hikayesini anlatıyor. Tony Lip, Bronx'taki bir İtalyan Amerikan mahallesinde yaşamaktadır. Ünlü Afro-Amerikalı piyanist Dr. Don Shirley ise konser turu için hazırlanmaktadır. Ünlü müzisyen tur kapsamında Manhattan'dan güneye doğru birçok yere gidecektir. Kendisi ile şehir şehir gezecek bir şoför arayışında olan Shirley, bir süredir işsiz olan Tony'yi işe alır. Tony, yolculuk sırasında Afro-Amerikalılar için güvenli olan güzergahları kullanabilmek için "The Green Book" isimli kılavuzdan yardım alır. Dr Shirley ve Tony çıktıkları bu yolculukta ırkçılıkla, tehlikeyle ve beklenmedik nezaketle karşılaşır. İkili bu zorlu yolculuklarında farklılıklarını bir kenara bırakmak zorundadır.

GREEN BOOK FİLMİNİN YÖNETMENİ VE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Akademi Ödülü adaylığı olan Viggo Mortensen ile Ay Işığı filmi ile Oscar'ı kazanan Mahershala Ali'nin başrolünü üstlendiği dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Peter Farrelly oturuyor. Senaryosunu yönetmen Farrelly, Brian Hayes Currie ve Nick Vallelonga'nın birlikte kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Linda Cardellini, Don Stark, David An, Sebastian Maniscalco gibi isimler yer alıyor.