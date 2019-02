91. Oscar Töreninde En İyi Uyarlama Senaryo Ödülünün Sahibi BlacKkKlansman Oldu!

Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden biri sayılan 2019 yılında gerçekleşen 91. Oscar Ödül Töreninde tüm ödüller sahipleri ile buluştu. İlklerin ve şaşırtıcı anların yaşandığı törende The Ballad Of Buster Scruggs, Can You Ever Forgive Me?, If Beale Street Could Talk, A Star Is Born filmelerinin aday olduğu yarışta En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü'nü biyografik dönem filmi olan BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) kaptı. Hem yönetmenine en iyi ödülünü hem de uyarlama senaryo ile ödül kazandıran film ödüllere doymadı.

BLACKKKLANSMAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Karanlıkla Karşı Karşıya, kenti ele geçirmeyi planlayan bir örgütü durdurmaya çalışan bir dedektifin hikayesini anlatıyor. Ron Stallworth, Colorado'da yaşayan Afro-Amerikan bir polis memurudur. Ortağı Flip Zimmerman ile birlikte çalışmaktadır. İkili Ku Klux Klan'ı durdurmak için mücadele vermektedir. Ron, örgütün şehri ele geçrime girişimlerini engellemek için gizlice örgütün içine sızmaya çalışır. Grupla iletişime geçen ve aşırı ırkçı biri gibi davranan Ron sonunda amacına ulaşır. Grubun toplantılarına katılmaya başlayan Ron, Klan'ın büyük kurucusu ile yakın ilişki kurar. Genç adam Ku Klux Klan'ına başarıyla sızmakla kalmayıp, yerel bölümün de başına geçer. Bu sırada Stallworth'un kimliğine geçen ortağı Zimmerman, ölümcül bir komployla ilgili bilgilere ulaşır. Afro-Amerikan bir polis memuru, beyaz üstünlüğünü savunan bir örgütün içinde kimliğini gizli tutmaya çalışır.

BLACKKKLANSMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİ?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Malcolm X", "25. Saat" ve "İçerideki Adam" gibi filmlerle tanınan 2 Oscar adayı Spike Lee oturuyor. Star Wars evreninin Kylo Ren'i Adam Driver ve "Ballers" dizisiyle tanıdığımız John David Washington başrolü paylaştığı filmin kadrosunda Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold, Jasper Pääkkönen gibi isimler yer alıyor.