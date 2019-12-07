91 yaşındaki kadın kızının çıkardığı yangında öldü, 10 kişi dumandan etkilendi (1)

ANKARA'da, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Özlem Koçer'in (36) evinde çıkardığı yangında annesi Hava Koçer (91) hayatını kaybetti, aynı binada oturan 1'i bebek 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sırasında binada mahsur kalan kişiler merdiven yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişiler, ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evden yükselen dumanlar

-İtfaiyenin çalışmaları

-Bina ve sokak genel

-Ambulanslar ve sağlık ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin mahsur kalanları kurtarması

-Dumandan etkilenenlerin ambulansa götürülmesi

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,