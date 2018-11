910 Gramlık Minik Savaşçı

20 Kasım 2018 Salı 11:19



20 Kasım 2018 Salı 11:19

İSTANBUL'da 27 haftalık, 36 santim boyunda ve 910 gram ağırlığında doğan Hasan bebek, doktorların ve ailesinin desteğiyle yaşam mücadelesini kazandı. 4 ay önce 2 kilo 100 gramla hastaneden taburcu olan minik savaşçı şu anda sağlıklı bir bebek olarak hayatını devam ettiriyor. İstanbul 'da 2011 yılında evlenen Fadime-Serhat Yılmazer çiftinin ilk çocukları Hasan Ferhat Yılmazer, 6 ay önce 27 haftalık ve 210 gram ağırlığında dünyaya geldi. Akciğer gelişimi yetersiz olduğu için 2 ay boyunca İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi'nin Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde solunum cihazında kalan Hasan bebek, hayata tutunmayı başardı."HASAN'IN GELİŞİMİ 5 GÜN GERİDEN GELİYORDU"Bir devlet kurumunda memur olarak çalışan anne Fadime Yılmazer, "21'nci haftaya kadar normal bir hamilelik süreci geçirdim. Ayrıntılı ultrason çektirdiğimizde Hasan'ın gelişiminin 5 gün geriden geldiği anlaşıldı. Ufak tefek başka sıkıntıları da vardı. Gelişiminin geriden gelmesi giderek artmaya başladı bu 5, 10-15 oldu. Bir devlet hastanesine yatışım yapıldı ve beşinci gece acil olarak sezaryan yöntemiyle doğum yapmak zorunda kaldım" dedi."DOĞDUĞUNDA ÇOCUĞUMU GÖREMEDİM"Hasan bebeğin 27 haftalık ve 910 gram ağırlığında doğduğunu ifade eden Yılmazer, "Doğduğunda çocuğumu göremedim, çok acı bir şey. Her annenin yeni doğum yaptığında anlattığı, çocuğunu kucağına almasını,koklamasını ben yapamadım. Hastaneden çıktıktan 1 hafta sonra çocuğumu gördüm. Anlatırken çok hızlı geçmiş gibi duruyor. Ama zaman hiç geçmedi" diye konuştu."ALDIĞI HER GRAMDA BÜYÜK MUTLULUK YAŞADIK"10 dakika bile olsa çocuğunu görmek için her gün hastaneye geldiğini söyleyen Yılmazer, "Ben güçlü olursam çocuğum da güçlü olur, hep buna inandım. Yoğun bakımda 3 gram verip 4 gram aldı, 5 gram verdi 6-7 gram aldı, günlerimiz böyle geçti. Her 1 gramda büyük mutluluk ve sevinç yaşadık" ifadelerini kullandı."BU SÜREÇTE SABRETMEYİ ÖĞRENDİM"Sürecin zor geçtiğini ve sütünün kesildiğini belirten Yılmazer, "Annelik bana sabretmeyi öğretti. Her gün hastaneye gelerek oğlumu 15 dakika olsa bile gördüm. Üzüntüden sütüm kesildi. Şu anda kontroller devam ediyor, şükür herhangi bir problemimiz yok. Anne olmak zor ama çok güzel bir duydu" dedi.6 AYI DOLDURDU VE 6 KİLOŞu anda sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Yılmazer, "Hemşireler ve doktorumuzdan çok memnunuz hep ilgilendiler. Hastaneden 2 kilo 100 gram olarak çıktı. 15 Kasım'da 6 ayını doldurdu ve 6 kilo. Sağlık durumu çok iyi, takip ediyoruz, kontroller de devam ediyor" diye konuştu.BEBEKLERİN YÜZDE 10'U PREMATÜREBebeklerin yüzde 10'unun prematüre yani erken doğduğunu ve bu sağlık probleminin artarak devam ettiğini söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hayrettin Yıldız, "Bu süreç hem aile hem hemşireler hem de bizlerle beraber ekip çalışması gerektiriyor, teknik altyapı çok önemli. Hamilelik süreci, doğum ve sonrasında prematüre bebekleri çeşitli sorunlar bekliyor. Bebekler, kuvözde çeşitli yöntemlerle tedaviden sonra taburcu ediliyor, fakat kontroller için onları uzun bir maraton bekliyor" ifadelerini kullandı."HASAN GÜÇLÜ BİR BEBEK"Akciğer gelişimi yetersiz olduğu için Hasan bebeğin solunum cihazında 2 ay kadar kaldığını belirten Dr. Yıldız, "Solunum destek tedavileri aldı, gözlerindeki problemleri nedeniyle de birtakım takipler uygulandı. Ama Hasan, bu sorunların hepsini aşan güçlü bir bebek. 36'ncı haftada 2 kilo 100 gramla hastanemizden taburcu oldu. Bizlerin ve ailesinin de verdiği destekle şu anda sağlıklı bir bebek olarak hayatına devam ediyor, takipleri sürecek" diye konuştu."AĞIZDAN BESLENMEYE BAŞLAYAN BEBEKLERİ TABURCU EDİYORUZ"Prematüre bebeklerin yenidoğan yoğun bakım ünitesinden taburcu olabilmeleri için süreci anlatan Dr. Yıldız, "Kuvöz takip aşamaları yapılıp ağızdan beslenmeye başlayan bebekleri taburcu ediyoruz. Sonrasında uzun bir takip süreci başlıyor. Biz bu merkezde bir yılda 200 prematüre bebeğin tedavisini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - İstanbul