92. Oscar Ödülleri'nde Kobe Bryant unutulmadı

Geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitiren NBA'in efsane oyuncularından Kobe Bryant, Los Angeles'ta düzenlenen 92. Oscar Ödülleri'nde de unutulmadı.

Ödül töreni başlamadan önce, geçmiş dönemlerde Oscar kazanan ancak hayatını kaybeden isimlere saygı niteliğinde hazırlanan "In memoriam" bölümünde anılan Kobe Bryant, "Hayat bir bataklığa düşmek ve cesaretini kırmak için çok kısa. Hareket etmeye devam etmelisin. Devam etmelisin" sözlerinin yer aldığı bir fotoğrafı yayınlandı.

SPIKE LEE'DEN ANLAMLI SMOKİN

Kobe'nin yakın arkadaşlarından biri olan usta yönetmen Spike Lee de Oscar töreninde giydiği smokin ile, efsane basketbolcuyu unutmadı. Spike Lee, Kobe'nin kariyeri boyunca formasını giydiği Los Angeles Lakers'ın renklerini andıran ve üzerinde "24" rakamının bulunduğu bir smokin giydi ve kırmızı halıda dikkatleri üzerine çekti.

2018 YILINDA OSCAR KAZANMIŞTI

NBA'in gelmiş geçmiş en ikonik oyuncularından biri olmasının yanı sıra sinema dünyasında da varlık gösteren Kobe Bryant, Dear Basketball filmiyle 2018 yılında En İyi Kısa Animasyon Oscarı'nın sahibi olmuştu.