Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

92 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi sonrası iyileşen Bahriye Kaya (92), hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

13.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:33
92 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi sonrası iyileşen Bahriye Kaya (92), hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan Bahriye Kaya, 31 Mart'ta pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma yatırılan yaşlı kadının, yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Kaya, yoğun bakım servisinde 9 gün süren tedavisinin ardından 5 gün de serviste yattı. Tedaviye olumlu yanıt veren Kaya, bugün taburcu oldu. Acil servisten sağlık çalışanlarının alkışları arasında sedye ile çıkarılan Kaya, ambulansa alınarak, köydeki evine götürüldü.

Öte yandan, Bahriye Kaya'nın, alzheimer ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Yenice, Çan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin
İsrail, koronavirüse karşı Mossad ajanlarını devreye soktu Haberler
İsrail, koronavirüse karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
Haberler ›› Güncel ››92 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:52: AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Ürününüz tarlada serada kalmayacak" - Haber 17:51: Japonya'da 5 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 17:51: Giresun'a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı - Haber 17:50: Ödülleri kendi maaşından karşılayacak - Haber 17:50: ULUSKON'dan Süleyman Soylu'ya destek - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler