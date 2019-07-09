09.07.2019 15:24
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92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla döven gelin serbest

Samsun'da tartıştığı 92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla döverek kolunu kıran 65 yaşındaki gelin serbest bırakıldı.

Samsun'da, 65 yaşındaki gelin,tartıştığı 92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla dövdü ve kolunu kırdı. Acımasız gelin ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAYINVALİDESİNE SOPAYLA VURMAYA BAŞLADI

Olay, Çarşamba ilçesi Bayramlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak yüzünden kayınvalidesi H.T. ile arasında anlaşmazlık bulunan M.T., eşiyle birlikte yaşadıkları Fransa'dan memleketine izne geldi. İddiaya göre eşi evde olmadığı sırada kayınvalidesinin evine giden M.T., H.T.'ye sopayla vurmaya başladı.

KOLUNU KIRDI

Aldığı darbelerle yaralanan H.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.T.'nin kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunduğu görüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T.'yi gözaltına alarak karakola götürdü. Savcı talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakılan M.T., eşiyle birlikte Fransa'ya döndü.

92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla döven gelin serbest
Kaynak: DHA
Fransa, Samsun, 3. Sayfa, Güncel

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