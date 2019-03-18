92 Yaşındaki Ümmühani Güllü'nün Videosu İzlenme Rekorları Kırıyor

Kayseri'de yaşayan 92 yaşında ve 27 torun sahibi olan Ümmühani Güllü, kendisine sorulan "31 Mart yerel seçimlerinde oyunu kime vereceksin?" sorusuna verdiği " Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, lamba da lamba" cevabı ile büyük ilgi gördü.

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk ve 27 torunu bulunan Ümmühani Güllü'nün sosyal medyada paylaşılan görüntüsü izlenme rekorları kırıyor.

"LAMBA DA LAMBA"

Çekim yapan bir kişinin, "31 Mart yerel seçimlerinde oyunu kime vereceksin?" sorusuna Ümmühani Güllü, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, lamba da lamba, lamba da lamba" diye cevap verdi.

"Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir insan?" sorusuna ise Ümmühani Güllü, "Maşallah insan da insan, analar doğurmuş, Müslüman adam" cevabını veriyor.

Kaynak: İHA