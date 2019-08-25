Haberler» Güncel» Haber

93 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 93 düzensiz göçmen yakalandı.

25.08.2019 17:05
93 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevi yapan "TCSG 81" Bot Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesi açıklarında bir grubun lastik botla denizde ilerlediğini belirledi.
Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.
"TCSG-6" Bot Komutanlığınca Buruncu mevkisinde düzenlenen ikinci operasyonda ise 40'ı Afganistan, 2'si Mısır uyruklu toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler buradan Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.
Giyecek ve yiyecek yardımında bulunulan 93 kişi, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
93 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:05   Araziye yol açmak için sit alanındaki ağaçlar kesildi
18:03   Yozgat'a şehit ateşi düştü
18:03   Dha yurt bülteni -13
18:02   Japonya'da yanardağ patlaması
18:00   Aydın güne 37 derece ile başladı
17:59   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken...
17:59   ERGENE NEHRİ'Nİ KİRLETEN SANAYİ, YER ALTI SULARINI KURUTTU -2