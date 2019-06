93. Gazi Koşusu'na doğru

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nda start kura çekimi yapıldı.Veliefendi Hipodromu'nda 30 Haziran Pazar günü 93. kez koşulacak yarışta hangi jokeyin hangi safkana bineceğinin deklaresinin ardından, start kura çekimi gerçekleştirildi.TJK TV stüdyolarında yapılan kura çekiminin ardından Gazi Koşu'nda mücadele edecek jokeyler, safkanların sahipleri ve at yarışı camiasından davetliler, Veliefendi Hipodromu'ndaki kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.Son 4 Gazi Koşusu'nu kazanarak üst üste birincilik elde etme rekorunun sahibi olan jokey Ahmet Çelik, "Dört sene üst üste kazandığım için çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yarışçılık tarihinde 4 sene arka arkaya büyük bir derbi kazanan jokey yok. Bu benim için gurur verici. Kariyerime apranti eğitim merkezinde başlarken, 'Gazi Koşusu'na katılabilir miyim?' diye düşünüyordum. Katıldım ve 4 sene üst üste kazandım." diye konuştu.Ekürisi "Ghost Pasha" adlı safkanla start numarasını değiştiren Çelik, "Yarışa eküri ile girdiğim için bir seçeneğimiz vardı. Birinci kutudan çıkmanın at için daha avantajlı olduğunu düşünüyorduk. İlk numarayı istiyordum. Ekip de beni kırmadı ve değerlendirdi. Atın tarzı gereği çok önemli bir numaraydı." ifadelerini kullandı."Miramis" adlı safkanla 2009'daki Gazi Koşusu'nu kazanarak bu organizasyonda birincilik gören en genç jokey olan Gökhan Kocakaya, bu yıl "Akgün" isimli atla yarışa katılacağını belirterek, "Birbirinden değerli 21 at katılacak. İnanılmaz bir heyecan var. Herkes umutla Gazi Koşusu'nu beklemeye başladı. Yarışa 15. start kutusundan çıkıyoruz. Bu kulvarın bizim için iyi olduğunu düşünüyorum. Start verildikten sonra 200-300 metrelerde iç kulvara baskılar olacaktır. Yarışın güçlü atları iyi pozisyon almak isteyecek. Biz de o atların arkasında düzlüğe atımızı moralli çıkartmalıyız." şeklinde konuştu.İlk Gazi Koşusu zaferinin üstünden 10 yıl geçtiğini hatırlatan Gökhan, "10 yıl benim için uzun bir süre. Bu sürede yarış kazanmak isterdim ama şans ve kısmet meselesi. Gazi Koşusu, herkesin istediği bir yarış. 10 senelik aradan sonra inşallah bu sene bizim olur. Yarışa katılan her atın ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Bahtları açık olsun." değerlendirmesini yaptı.Güzelocak: "Zor bir koşu olacak"Yarışta favoriler arasında gösterilen "Scoutleo" isimli safkanın sahibi Ahmet Güzelocak, 2016'da da atı "Graystorm"un yarışı kazandığını hatırlatarak, "Çok heyecanlıyız. 2016'da bu yarışı kazandık. Aynı heyecanla hazırlanıyoruz. Atımız bize bu ışığı gösterdi. Buraya gelen 21 at da kendini ispat etmiş ciddi safkanlar. Ciddi rakiplerimiz var. Zor bir koşu olacak. Bütün ekiplere başarılar diliyorum. İnşallah sağlıklı bir şekilde biter. Fair-play'in ön planda olduğu bir yarış olur." açıklamasında bulundu."Scoutleo"ya binecek Gökhan Gökçe'nin iyi bir jokey olduğunu anlatan Güzelocak, "Gökhan Gökçe, Scoutleo'ya kariyerini bulduran jokey. Son 4 yarışı kazandılar. Atla bütünleştiler ve birbirlerin iyi tanıyorlar. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.Jokey Gökhan Gökçe ise "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu büyük koşu, atçılığımızın derbisi. Bindiğim atın ön plana çıkmasından dolayı daha da heyecanlıyım. Umarım şans bizden yana olur. İnşallah güzel bir yarış geçer. Gazi Koşusu, her jokeyin kariyerinde kazanmak isteyeceği bir organizasyon. Bu sene güzel bir şans geldi. İnşallah kariyerimin en büyük kupasını alırım." ifadelerini kullandı.