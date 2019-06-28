93. Gazi Koşusu'nda start numarası kuraları çekildi

Bu yıl 93. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu'nun start numaraları kura çekimi gerçekleştirildi. 1 numaralı kulvarda The Last Romance isimli at çıkış yapacak.



Türk yarışçılığında 'derbi' olarak adlandırılan ve bu yıl 93.'sü düzenlenecek olan Gazi Koşusu'nda start kuraları çekildi. Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen kura çekimine at sahipleri katılım gösterdi. Bu yıl 21 safkan ile koşulacak olan Gazi Koşusu'nda çekilen kuralar sonucu start numaraları şu şekilde sıralandı:



1- The Last Romance



2- Rampage



3- Jiminy cricket



4- Hürat



5- Scoutleo



6- Kuzey Kafkasyalı



7- Ghost Pasha



8- Alkandros



9- King of tatvan



10- Yeditepe



11- Perfect runner



12- Matbaacı



13- Haskaya



14- Long runner



15- Akgün



16- Always forth



17- Yamanlarbeyi



18- Artman



19- Angel of death



20- Agera



21- Fearless action - İSTANBUL

Kaynak: İHA