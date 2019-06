- 93. Gazi Koşusu 'nda start numarası kuraları çekildi

- 93. Gazi Koşusu 'nda start numarası kuraları çekildiİSTANBUL - Bu yıl 93. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu 'nun start numaraları kura çekimi gerçekleştirildi. 1 numaralı kulvarda The Last Romance isimli at çıkış yapacak.Türk yarışçılığında 'derbi' olarak adlandırılan ve bu yıl 93.'sü düzenlenecek olan Gazi Koşusu 'nda start kuraları çekildi. Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen kura çekimine at sahipleri katılım gösterdi. Bu yıl 21 safkan ile koşulacak olan Gazi Koşusu'nda çekilen kuralar sonucu start numaraları şu şekilde sıralandı:1- The Last Romance2- Rampage3- Jiminy cricket4- Hürat5- Scoutleo6- Kuzey Kafkasyalı7- Ghost Pasha8- Alkandros9- King of tatvan10- Yeditepe11- Perfect runner12- Matbaacı13- Haskaya14- Long runner15- Akgün16- Always forth17- Yamanlarbeyi18- Artman19- Angel of death20- Agera21- Fearless action