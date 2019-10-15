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93'lük dede Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü oldu

Malatya'da yaşayan 93 yaşındaki Hacı Ahmet Tur, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü olarak askerlik şubesine başvurdu.

15.10.2019 12:2793'lük dede Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü oldu
Malatya'da yaşayan 93 yaşındaki Hacı Ahmet Tur, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü olarak askerlik şubesine başvurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yapan 93 yaşındaki Hacı Ahmet Tur, Mehmetçiklerin arasında olmak istediğini söyledi. Battalgazi ilçesinde yaşayan Hacı Ahmet Tur, "Askerlik başvurusu yapmak için askerlik şubesine geldim. Vatanımın bir karış toprağını hiç kimseye vermem. Elimden geldiği kadar çalışacağım. İnşallah teröristlere saldırmaya, Mehmetçik ile birlik olmaya geldim. Allah milletimizi, askerlerimizi ve vatanımızı korusun. Askere gitmek istiyorum buraya onun için geldim. Elbisemi silahımı versinler derhal giderim. Allah bütün vatanımızı ve bütün milletimizi esirgemesi için elimden gelen her şeyi yaparım. 93 yaşındayım. Elim silah tutar daha kaç tane terörist gebertirim inşallah. Bütün Türkiye'yi Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Barış Pınarı Harekatı, Malatya, PKK, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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