''93'lük dede çalışmasıyla 20'lik gençlere taş çıkartıyor''

80 yıldır güneşi hiç üzerine doğdurmadığını söyleyen Ramazan Büyükkeskin , günün bol ve bereketli geçmesinin sırrının güneşi üzerine doğdurmamaktan geçtiğini belirten Büyükkkeskin, güne erken başlamayı rahmetli annesi Kezban ile babası Ahmet'ten öğrendiğini kaydetti. Çocukuğundan bu yana güne saat 05'te başladığını anlatan Ramazan Dede, '' Rahmetli annem ve babam çocukluğumda oğlum keeahat vakti(güneşin doğuş vakti)'nde uyunmaz. Uyursan o gün rızkın az olur. Çocukluğumda anne ve babam ablam, ağabeyim ve ben uyuyacak olsam evimizi rızıksız bırkacaksınız diyerek yataktan uyandırırdı. O gün bugündür kerehat vaktinde uyumamam ve çocuklarımı da uyutmam. Allah'a çok şükür bugüne kadar günüm hep bereketli oldu ve hiç rızıık sıkıntısı çekmedim. Rahmetli annem ve babam hep çocuklarım Cenab-ı Allah kainata rahmet suyunu sabahleyin kerehat vaktindesaçar sakın ola o vakitte uyumayın uyursanız o gününüz sıkıcı geçer diyordu. '' diye konuştu.

93 yaşına rağmen bahçesindeki meyve ve sebze toplama ve çapalama işlerini kendisinin yaptığının Altını çizen 93'lük Ramazan Dede, 'bu yaşımda halen bahçede cevizleri kendim toplarım, Elmayı, armudu, ,şeftaliyi , kayısıyı, kirazı, vişneyi , domatesi, biberi, patlıcanı, fasulyeyi ve salatalığı kendim yetiştirir kendim toplarım. Kendi işimi kendim yaparım. Akşam saat 20'de yatar sabah en ge. 05'te kalkarım.. uzun yaşamanın sırrını . 80 yıldır güneşi üzerime doğurmaya borçluyum. Gençlere tavsiyem günlerinin güzel ve bereketli geçmeşini istiiyorlar sa güne erken başlasın. '' ifadesininde bulundu.

Yedi çocuğunun oluğunu anlatan Ramazan Dede, 119 torunun olduğunu, merhum babasınında24 yıl önce 107 yaşında vefatettiğini kaydetti.