04 Mart 2019, 10:26
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93 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

93 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayında 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayında 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Şubat ayında toplam 7 bin 893 kırsal operasyon, şehirlerde 2 bin 8 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde; yeşil kategoride aranan Ümit İlter, gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak, İbrahim Gökçek isimli teröristlerin de bulunduğu toplam 93 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

(İHA) İçişleri Bakanlığı, Güncel
Kaynak: İHA