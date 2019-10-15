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93 yaşında harekata katılmak için askerlik şubesine başvurdu

93 yaşında harekata katılmak için askerlik şubesine başvurdu MALATYA - Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü olan ve Malatya'da yaşayan 93 yaşındaki Hacı Ahmet Tur, harekata katılmak için askerlik şubesine başvurdu.

15.10.2019 22:56
93 yaşında harekata katılmak için askerlik şubesine başvurdu

MALATYA - Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü olan ve Malatya'da yaşayan 93 yaşındaki Hacı Ahmet Tur, harekata katılmak için askerlik şubesine başvurdu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatına katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yapan Battalgazi ilçesinde yaşayan yaşlı şahıs Hacı Ahmet Tur, Mehmetçik'in arasında olmak istediğini belirtti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatına katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaparak gönüllü olarak askere gitmek isteğini ifade eden 93 yaşındaki Hacı Ahmet Tur, "Askerlik başvurusu yapmak için askerlik şubesine geldim. Vatanımın bir karış toprağını hiç kimseye vermem. Elimden geldiği kadar çalışacağım. İnşallah teröristlere saldırmaya, Mehmetçik ile birlik olmaya geldim. Allah milletimizi, askerlerimizi ve vatanımızı korusun. Askere gitmek istiyorum buraya onun için geldim. Elbisemi silahımı versinler derhal giderim. Allah bütün vatanımızı ve bütün milletimizi esirgemesi için elimden gelen her şeyi yaparım. 93 yaşındayım. Elim silah tutar daha kaç tane terörist gebertirim inşallah. Bütün Türkiye'yi Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu.
93 yaşında harekata katılmak için askerlik şubesine başvurdu

Barış Pınarı Harekatı, Malatya, PKK, Genel

Kaynak: İHA

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