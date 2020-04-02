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93 yaşındaki adam, kimlik soran polisleri evine yemeğe davet etti

ESKİŞEHİR'de doğal gaz faturasını yatırmak için dışarı çıkan Ahmet Rıza Berberoğlu (93), kendisine kimlik soran polis ekiplerini eve yemeğe davet ederek, "Siz benim eve gelseniz size bir ziyafet yapardım ama inşallah görüşürüz. Gelin eve, ben ölmeden gelin" dedi.

02.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:53
93 yaşındaki adam, kimlik soran polisleri evine yemeğe davet etti

ESKİŞEHİR'de doğal gaz faturasını yatırmak için dışarı çıkan Ahmet Rıza Berberoğlu (93), kendisine kimlik soran polis ekiplerini eve yemeğe davet ederek, "Siz benim eve gelseniz size bir ziyafet yapardım ama inşallah görüşürüz. Gelin eve, ben ölmeden gelin" dedi. Sağlığı için dışarı çıkmasının yasak olduğu anlatılan Berberoğlu, polis ekiplerince evine bırakılarak ihtiyaçları karşılandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'ndeki evinde tek başına oturan Ahmet Rıza Berberoğlu, doğalgaz faturasını yatırmak için dışarıya çıktı. Yürüyerek İki Eylül Caddesi'ne gelen Ahmet Rıza Berberoğlu, faturayı yatırdıktan sonra devriye gezen polis ekiplerince durduruldu. Kimlik tespiti yapılan Berberoğlu, polise teşekkür ederek yemeğe davet etti. Kimsesi olmadığı için dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirten Ahmet Berberoğlu, "Siz benim eve gelseniz size bir ziyafet yapardım ama inşallah görüşürüz. Gelin eve, ben ölmeden gelin. Ben doğalgaz faturası için çıktım. Çıkmamam gerek biliyorum ama kimsem yok kim yatıracak. Yarın cezası gelecek, cezasını da ben yatıracağım. Açıksa yatıracağım yoksa yatırmayacağım" dedi.

EVİNE BIRAKILDI

Polis ekipleri kendi sağlığı için dışarı çıkmasının yasak olduğunu hatırlattığı Ahmet Berberoğlu Şeker Mahallesi'ndeki evine bırakılarak ihtiyaçları karşılandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Rıza, Polis, Güncel
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