Haberler » Güncel » 93 yaşındaki adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler - Haber

93 yaşındaki adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler

Şişli'de 93 yaşındaki adam evine giren kişiler tarafından öldüresiye dövülerek, 4 bin lirası gasp edildi.

06.01.2020 23:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:05 93 yaşındaki adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler
'de 93 yaşındaki adam evine giren kişiler tarafından öldüresiye dövülerek, 4 bin lirası gasp edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şişli'de Mevlüt Günbe (93), evine giren kişi ya da kişiler tarafından öldüresiye dövülerek 4 bin lirası gasp edildi. Bakıcısı tarafından evde kanlar içinde bulunarak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın başına çok sayıda dikiş atıldı.
Babasının dövülerek gasp edildiğini belirten Rabia Kargın, "Sabah kahvaltı yapıyorduk. Bir telefon geldi. Bakıcı, 'Rabia abla abine ve kız kardeşine ulaşamadım. Hacı baba kanlar içerisinde evin ortasında yatıyor, acele gelmen lazım' dedi. Ne olmuş diye söyledim ben, 'Düşmüş dediler, bilmiyorum' dedi. Ambulansla hastaneye götürmüşler. Bende taksi çağırdım bindim hastaneye gittim. Yolda aradım, eve mi gelelim hastaneye mi dedim. Hangi hastanedesiniz diye sordum. Okmeydanı Hastanesi diye sordular. Bende direkt oraya gittim. Gittiğimde başını dikmişler, derisi sallanıyor dediler. Darp edilmiş, gözü şişmiş, gözü mosmordu, her tarafı mosmordu. Sol eli kırıktı. Omuzlarında tırnak izleri vardı. Oradan eve döndük. 4,5 milyar parası alınmış. 900 lira cebinde kanlar içerisinde duruyordu. Yetkililere sesleniyorum. 95 yaşında babamı bu hale getirenler kimse bulunsun. Bizim aklımızda şüphe kalmasın, sizden rica ediyorum" diye konuştu.
Polis, yaşlı adamı dövüp gasp eden zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
(İHA)

Okmeydanı, Şişli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:10   ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak,... - Haber
00:10   İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar - Haber
00:07   Isparta ve 8 ilçesinde okullara kar tatili - Haber
00:06   ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Haber
00:06   Ovacık'ta okullar 1 gün tatil edildi - Haber
23:43   Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Haber
22:45   Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Haber
22:02   BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri - Haber
21:56   ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Haber
21:33   94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Haber
7.01.2020 00:14:44