93 yaşındaki Ahmet dede, kimlik soran polisleri evine yemeğe davet etti: Ben ölmeden gelin

Eskişehir'de doğalgaz faturasını yatırmak için dışarı çıkan 93 yaşındaki Ahmet Rıza Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkma yasağını deldi. Polis ekiplerine yakalanan yaşlı vatandaş, kendisine kimlik soran görevlileri evine yemeğe çağırdı.

KİMLİK SORAN POLİSLERİ EVİNE DAVET ETTİ

Odunpazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'ndeki tek başına oturan Ahmet Rıza Berberoğlu, doğalgaz faturasını yatırmak için dışarı çıktı. Yürüyerek İki Eylül Caddesi'ne gelen Ahmet Rıza Berberoğlu faturayı yatırdıktan sonra devriye gezen polis ekiplerince durduruldu. Kimlik tespiti yapılan Ahmet dede, polise teşekkür ederek yemeğe davet etti.

''FATURA YATIRACAK KİMSEM YOK''

Kimsesi olmadığı için dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirten Ahmet dede, "Siz benim eve gelseniz size bir ziyafet yapardım ama inşallah görüşürüz. Gelin eve, ben ölmeden gelin. Ben doğalgaz faturası için çıktım. Çıkmamam gerek biliyorum ama kimsem yok kim yatıracak. Yarın cezası gelecek, cezasını da ben yatıracağım. Açıksa yatıracağım yoksa yatırmayacağım. dedi.

İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Polis ekipleri kendi sağlığı için dışarı çıkmasının yasak olduğunu hatırlattığı Berberoğlu'nu, oturduğu Şeker Mahallesi'ndeki evine bırakarak ihtiyaçlarını karşıladı.

Kaynak: DHA