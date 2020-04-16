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93 yaşındaki Aliye Saraç'ın Cumhurbaşkanı sevgisi

Tokat'ta yaşayan 93 yaşındaki Aliye Saraç'ın isteğini yerine getirildi.

16.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:32
93 yaşındaki Aliye Saraç'ın Cumhurbaşkanı sevgisi
Tokat 'ta yaşayan 93 yaşındaki Aliye Saraç'ın isteğini yerine getirildi.
Saraç, yakınları aracılığıyla Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını istedi.
Belediye Başkanı Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını çerçeveleterek Özel Kalem Müdürü Mehmet Akif Erten ile Aliye Saraç'ın evine gönderdi. Erten, fotoğrafı Saraç'a teslim etti. Fotoğrafı alınca gözyaşlarını tutamayan Saraç, fotoğrafı öperek teşekkür etti.
Belediye Başkanı Eroğlu, Aliye Saraç ile telefonda görüştü. Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek şöyle devam etti:
"O bizim liderimiz. Allah onun ömrünü uzun etsin. Beş vakitte ona dua ediyorum. Benim oğluma çok çok selamlar söyleyin. Benim liderimi bana gönderdin senin de ömrünü Allah uzun etsin. Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını çok istiyordum. İnşallah oğlum ile bir konuşsam. Kurban olduğum Allah'ım, ölmeden görüştürür inşallah. Benim oğlumu bana kavuşturdun çok şükür."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı, Aliye Saraç'ın odasına asıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Tokat, Güncel
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