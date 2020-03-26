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Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti

Sivas'ta yasağa rağmen sokağa çıkan 93 yaşındaki dede, su almak için girdiği tel örgülerle çevrili alanda çıkışı bulamayıp mahsur kaldı, imdadına polis ekipleri yetişti.

26.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:06

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilse de dışarı çıkan yaşlılarımız herhangi bir zorlukla karşılaştıklarında güvenlik güçleri yardımlarına koşuyor.

Sivas 'ta korona tedbirleri kapsamında alınan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 93 yaşındaki H.B., elindeki bidonla temiz kaynak suyu almak için Mevlana Mahallesinde bulunan fidanlığın içerisindeki çeşmeye gitti. H.B. tel örgülerle çevrili alanda çıkışı bulamadı.

POLİS EKİPLERİ DIŞARI ÇIKARDI

Tel örgülerin arasında mahsur kalan 93 yaşındaki dedenin imdadına polis ekipleri yetişti. Ekipler H.B.'yi bulunduğu yerden çıkartıp ekip otosu ile ikametine kadar bıraktı. H.B. sağlığı için sokağa çıkmaması konusunda ikaz edildi.

Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti
Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti
Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti
Sivas’ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Polis, 3. Sayfa, Yaşam

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93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti

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