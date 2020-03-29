93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı
Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden 93 yaşındaki İlham Gencer, önceki gün ayağında galoşlarla Bebek'te görüntülendi. 93 yaşındaki sanatçı gazetecilerin sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine, "Evden emekli maaşımı çekmek için çıktım" dedi.
29.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:01
Koronavirüs salgını nedeniyle ısrarla "Evde kal" çağrıları yapılırken, 93 yaşındaki İlham Gencer'i sokakta görenler gözlerine inanamadı.
AYAĞINDA GALOŞLARLA DİKKAT ÇEKTİ
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren 65 yaş üzerinin sokağa çıkma yasağına uymayan usta sanatçı, ayağındaki galoşlar ile dikkat çekti. Gencer, gazetecilerin sokağa çıkma yasağının hatırlatması üzerine ise kısa bir cevapla karşılık verdi.
"GÖREVLİLERİN YARDIMCI OLDUĞUNU YENİ ÖĞRENİYORUM"
Usta sanatçı "Evden emekli maaşımı çekmek için çıktım. Görevlilerin bu konularda yardımcı olduğunu yeni öğreniyorum. Biraz da rahatsızlığım var. Eczaneden ilaçlarımı aldıktan sonra hemen eve gideceğim" dedi.
Etiketler: İlham Gencer, Koronavirüs, Magazin
Haberin Videosu :Bebek'de 93 yaşındaki sanatçı İlhami Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı
Yorumlar (2)
ŞAMİL:Ülkemizin ön planında olanların bir çoğu maalesef bu konumlarının içini acıtıyorlar. Bütün kanallar günlerdir anlatıyor yaşlıların emekli maaşları eve götürülüyor. İhtiyaçları için şu numaraları arasınlar diye. Eğer bu kültür seviyesindekiler bu mesajları duymadım bilmiyordum diye söylüyorsa vah halimize. Sanatçı kolay yetişmiyor diye üzerlerine titreriz toplum olarak. Ancak onlar sanata ve sanatçıya bizim millet olarak gösterdiğimiz hassasiyeti kendilerine göstermiyorlar ve iyi örnek olamıyorl