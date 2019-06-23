23.06.2019 11:35
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93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı! Oyunu kullanmak için Ayvalık'tan geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde Ayvalık'tan gelen 93 yaşındaki Şerife Nine de oyunu kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde Ayvalık 'tan gelen 93 yaşındaki Şerife Nine de oyunu kullandı. Güçlükle yürüyen Şerife Nine, oy kullanma kabinine görevliler tarafından götürüldü.

ŞERİFE NİNE DUA EDEREK OYUNU KULLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Kandilli İlkokulu'nda sandık başına gitti.

Ayvalık'taki tatilinden oy kullanmak için İstanbul'a gelen 93 yaşındaki Şerife Anamoda, torununun ve sandık görevlilerinin yardımıyla oy kullanacağı kabine götürüldü ve oy pusulasında seçimini yaptı. Anamoda, daha sonra sandık başında duasını ederek oyunu kullandı.

93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı! Oyunu kullanmak için Ayvalık'tan geldi
Kaynak: İHA
Ayvalık , İstanbul , Politika , Güncel

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