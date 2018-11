93 Yaşındaki Talihsiz Adam Yanarak Can Verdi

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:08



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:08

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 93 yaşındaki Hüseyin Eren, evindeki şömineden rüzgar nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında can verdi.Bayramiç'in Çaldağ köyünde çıkan yangında, 93 yaşındaki yaşlı adam yanarak can verdi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çaldağ köyündeki evinde tek başına yaşayan Hüseyin Eren (93), soğuk hava nedeniyle taş şömineyi yakarak uyudu. Sabah saatlerinde şiddetli rüzgarın da etkisiyle şömineden sıçradığı tahmin edilen kıvılcım sonrası eşyalar alev aldı. Komşuların yangını fark etmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Hızla yangın yerine giden 2 itfaiye ve 2 arazöz yardımıyla alevler diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Odayı kaplayan duman ve alevler arasında yönünü şaşırdığı tahmin edilen Eren, ters yöndeki odaya kaçması sonucu evden çıkamadı. Dumanın da etkisiyle yere yığılan Eren, yanarak can verdi. Görevlilerin çalışması sonucu Eren'in cansız bedeni yandığı yerde bulundu. Jandarma, olayla ilgili tahkikat başlattı. - ÇANAKKALE